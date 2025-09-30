Підвищення тарифів на воду в Одеській області забезпечить безперебійну роботу водопостачання та водовідведення у 2026 році для всіх категорій населення.

Підвищення тарифів на воду в Одеській області оголосило комунальне підприємство «Білгород-Дністровськводоканал», повідомляє Politeka.

Інформація розміщена на офіційному сайті Білгород-Дністровської міської територіальної громади. Нині діючі тарифи затверджені рішенням міської ради № 554 від 30 грудня 2024 року та введені в дію з 1 лютого 2025-го. Вартість централізованого водопостачання складає 45,60 грн/м³ з ПДВ, а водовідведення — 43,40 грн/м³ з ПДВ. Існуючі тарифи покривають лише 89 % фактичних витрат на водопостачання та 84 % — на водовідведення, що зумовило необхідність перегляду для стабільного надання послуг.

При розрахунку нових цін враховано підвищення основних складових витрат: здорожчання електроенергії, зростання заробітних плат, а також подорожчання матеріалів і послуг сторонніх організацій. За підсумками перерахунку централізоване водопостачання для населення складе 46,60 грн/м³ з ПДВ, а централізоване водовідведення — 50,53 грн/м³ з ПДВ.

Відповідно до чинного порядку інформування споживачів про тарифи, усі зауваження й пропозиції в письмовій формі підлягають реєстрації та розгляду КП «Білгород-Дністровськводоканал». Їх можна надіслати поштою на адресу: 67701, м. Білгород-Дністровський, провулок Водопровідний, 1, або електронною поштою: vodokanal-bd@ukr.net із темою «зауваження і пропозиції до тарифів». Такий порядок забезпечує прозорість процесу та дозволяє споживачам брати участь у формуванні економічно обґрунтованих цін.

Отже, підвищення тарифів на воду в Одеській області забезпечить безперебійну роботу водопостачання та водовідведення у 2026 році для всіх категорій населення, гарантує стабільний доступ до ресурсів та підтримує надійність комунальної інфраструктури.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для переселенців у Одеській області: де шукати прихисток.

Також Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області: перелік обов'язкових критеріїв для отримання виплат.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів в Одеській області: що вже почало зникати із прилавків.