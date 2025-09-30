Повышение тарифов на воду в Одесской области обеспечит бесперебойную работу водоснабжения и водоотвода в 2026 году для всех категорий населения.

Повышение тарифов на воду в Одесской области объявило коммунальное предприятие "Белгород-Днестровскводоканал", сообщает Politeka.

Информация размещена на официальном сайте Белгород-Днестровского городского территориального общества. Ныне действующие тарифы утверждены решением городского совета №554 от 30 декабря 2024 года и введены в действие с 1 февраля 2025 года. Стоимость централизованного водоснабжения составляет 45,60 грн/м³ с НДС, а водоотвод – 43,40 грн/м³ с НДС. Существующие тарифы покрывают только 89% фактических затрат на водоснабжение и 84% — на водоотвод, что обусловило необходимость пересмотра для стабильного предоставления услуг.

При расчете новых цен учтено повышение основных составляющих затрат: удорожание электроэнергии, рост заработных плат, а также удорожание материалов и услуг сторонних организаций. По итогам пересчета централизованное водоснабжение для населения составит 46,60 грн/м³ с НДС, а централизованный водоотвод – 50,53 грн/м³ с НДС.

В соответствии с действующим порядком информирования потребителей о тарифах, все замечания и предложения в письменной форме подлежат регистрации и рассмотрению КП «Белгород-Днестровскводоканал». Их можно отправить по почте по адресу: 67701, г. Белгород-Днестровский, переулок Водопроводный, 1, или по электронной почте: vodokanal-bd@ukr.net с темой «замечания и предложения к тарифам». Такой порядок обеспечивает прозрачность процесса и позволяет потребителям участвовать в формировании экономически обоснованных цен.

Следовательно, повышение тарифов на воду в Одесской области обеспечит бесперебойную работу водоснабжения и водоотвода в 2026 году для всех категорий населения, гарантирует стабильный доступ к ресурсам и поддерживает надежность коммунальной инфраструктуры.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Бесплатное жилье для переселенцев в Одесской области: где искать убежище.

Также Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Одесской области: перечень обязательных критериев для получения выплат.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Одесской области: что уже начало исчезать с прилавков.