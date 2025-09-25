Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області вводить оновлені розцінки на опалення, гарячу і холодну воду та водовідведення.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області було затверджено місцевою адміністрацією, повідомляє Politeka.

10 вересня виконавчий комітет міста ухвалив нові розцінки на централізоване опалення, гаряче та холодне водопостачання, а також водовідведення. Тариф на теплову енергію від атомної електростанції зріс на 19,57 грн, або на 12,3 %, і тепер становить 167,73 грн за 1 Гкал без ПДВ. Для населення, що користується послугами КП ТВКГ, встановлено тариф на опалення та гарячу воду 714,00 грн за 1 Гкал з ПДВ на період з жовтня 2025 року до вересня 2026-го.

Водночас діє мораторій на зміну тарифів для громадян, тому фактична сума для споживачів залишиться на рівні 412,78 грн за 1 Гкал, який діяв із початку 2022 року. Як зазначила начальниця управління економічного розвитку Тетяна Тацієнко, нові тарифи почнуть діяти лише після завершення війни. Держава має компенсувати різницю, проте наразі цього не відбувається, а борг перед КП ТВКГ досяг 98 мільйонів гривень.

Що стосується холодної води та водовідведення, виконавчий комітет затвердив тарифи 43,08 грн за м³ для водопостачання та 57,60 грн за м³ для стоків з ПДВ. Рішення набирає чинності з 10 вересня 2025 року. Громадяни з доходом менше двох прожиткових мінімумів можуть звернутися до управління соціального захисту для отримання компенсації.

За словами Тетяни Тацієнко, нові тарифи є економічно обґрунтованими, перевірені фахівцями та знижені порівняно з початковими пропозиціями атомної станції та КП ТВКГ.

Отже, підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області вводить оновлені розцінки на опалення, гарячу і холодну воду та водовідведення, забезпечуючи економічно виправдані умови надання послуг, при цьому населення, яке підпадає під мораторій, продовжує платити попередню суму.

