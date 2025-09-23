Бесплатные продукты для пенсионеров в Кировоградской области создают условия безопасности и оказывают необходимую поддержку пожилым людям и переселенцам.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Кировоградской области доступны по сети социальных центров и гуманитарных пунктов, сообщает Politeka.

Инициатива осуществляется совместно с благотворительными организациями и местными службами для поддержки людей в сложных жизненных ситуациях. Один из таких центров расположен на базе областного социального учреждения матери и ребенка. Здесь пожилые переселенцы могут получить временное жилье, продукты, средства гигиены и предметы первой необходимости.

Заведение оснащено местами для приготовления пищи, душевыми и условиями для безопасного ночлега. Благотворители также предоставляют детское питание, постельное белье и другие необходимые принадлежности. Другой пункт работает на базе УВК №26 совместно с детским центром «Зорецвит» на Студенческом бульваре, 21. В будни с 9:00 до 17:00 здесь можно получить горячие обеды, одежду, детские товары и продуктовые наборы для дома, что особенно важно для пожилых людей, которые не могут самостоятельно обеспечивать питание.

Чтобы воспользоваться помощью, в социальном центре матери и ребенка нужно предварительно позвонить по телефону, а в гуманитарном пункте обратиться к волонтерам в рабочее время.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Кировоградской области создают условия безопасности и оказывают необходимую поддержку пожилым людям и переселенцам. Программа продолжает функционировать, охватывая как можно больше пенсионеров и нуждающихся в срочной помощи.

К слову, в Кировоградской области украинцы также могут получить бесплатное жилье. Оно доступно в разных форматах и ​​предлагается как государственными, так и частными инициативами.

