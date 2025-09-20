Українці, які через війну були змушені залишити свої домівки, можуть отримати безкоштовне житло для переселенців у Кіровоградській області.

Безкоштовне житло для переселенців у Кіровоградській області можна знайти завдяки кільком державним і волонтерським програмам, повідомляє Politeka.

Як інформує пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України, безкоштовне житло для переселенців у Кіровоградській області доступне у різних форматах і пропонується як державними, так і приватними ініціативами.

Прихисток можуть надати звичайні громадяни, заклади приватної чи комунальної власності, а також державні установи. Інформацію про доступні місця легко перевірити на онлайн-платформі «Там, де вас чекають».

Там можна знайти дані щодо кількості доступних прихистків у кожному регіоні, кількості вільних місць і навіть контакти гарячих ліній.

Одним із найпопулярніших сервісів став портал «Прихисток». Він працює за простою схемою. Людина заходить на сайт, обирає Україну та потрібний регіон, вносить дані про кількість членів сім’ї, переглядає оголошення й напряму зв’язується з власником нерухомості.

За подібним принципом діє й волонтерський ресурс «Допомагай», який також зібрав чимало пропозицій безкоштовного житла для переселенців у Кіровоградській області.

Помешкання для ВПО надає і місцева влада. Це можуть бути обласні військові адміністрації або органи самоврядування. Вони пропонують соціальні приміщення у місцях компактного поселення.

Щоб отримати такий варіант, переселенці мають повідомити про своє бажання під час евакуації, після прибуття до гуманітарного штабу чи звернувшись на гарячу лінію місцевої влади. Тож варіантів є чимало.

