Щоб отримати сертифікат на безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області, необхідно пройти онлайн-реєстрацію.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області надаються в рамках ініціативи благодійного фонду «Крок з Надією», який реалізує програму спільно з міжнародними партнерами, повідомляє Politeka.

Згідно з інформацією на офіційній Фейсбук-сторінці фонду, літні люди отримують ваучери на суму 440 гривень, які можна використати у супермаркетах мережі АТБ. Формат сертифікатів дозволяє самостійно обирати продукти відповідно до власних уподобань і харчових потреб, що робить допомогу практичною та шанобливою до кожної людини.

У програмі беруть участь Mennonite Central Committee, Canadian Foodgrains Bank та торговельна мережа АТБ. Завдяки цьому підтримка надається адресно і спрямована на тих пенсіонерів, хто потребує її найбільше.

Щоб отримати сертифікат на безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області, необхідно пройти онлайн-реєстрацію через чат-бот у Telegram. Процедура займає кілька хвилин: потрібно відкрити посилання та виконати прості інструкції. Це забезпечує швидке подання заявки без бюрократичних затримок.

У разі питань працює гаряча лінія з понеділка по четвер з 13:00 до 18:00. Номер для консультацій вказано на офіційній сторінці фонду. Ініціатива «Крок з Надією» демонструє, що об’єднання ресурсів і зусиль дає можливість створювати дієві інструменти підтримки вразливих категорій населення та реально допомагати пенсіонерам.

До слова, у Дніпропетровській області також можна отримати грошову допомогу для пенсіонерів. Це затверджено постановою Кабміну.

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме

Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для переселенців: хто має право