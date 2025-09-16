Важливо, що грошова допомога для пенсіонерів та інших категорій українціів у Дніпропетровській області надається на все домогосподарство одноразово.

Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області спрямована на підтримку населення для проходження опалювального сезону, повідомляє Politeka.net.

Постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2025 року №985 затверджено новий порядок надання одноразової виплати для придбання твердого пічного побутового палива.

Грошова допомога спрямована на не тільки для жителів Дніпропетровської області, а й для українців з Сумської, Харківської, Херсонської, Луганської, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Чернігівської. Обов’язковою умовою є проживання у будинках чи квартирах, де для опалення використовується саме тверде пічне паливо.

Перелік громад і населених пунктів, мешканці яких мають право на цю виплату, визначається та затверджується обласними державними (військовими) адміністраціями. Це дає можливість врахувати реальні потреби кожного регіону, де зберігається складна безпекова та гуманітарна ситуація.

Особливу увагу приділено вразливим категоріям населення, які мають першочергове право на отримання виплат. До них належать:

одержувачі житлової субсидії або пільг на тверде паливо;

одинокі непрацездатні пенсіонери;

одинокі матері чи батьки, які отримують відповідні державні виплати;

сім’ї, що отримують допомогу при народженні дитини;

багатодітні родини;

особи з інвалідністю та сім’ї, у складі яких є дитина з інвалідністю;

внутрішньо переміщені особи, за винятком тих, хто проживає у закладах, що отримують компенсацію за комунальні послуги;

дитячі будинки сімейного типу;

прийомні сім’ї.

Після того як обласні адміністрації узагальнять списки потенційних отримувачів, вони передають їх до Пенсійного фонду України. Далі ці дані скеровуються до міжнародних організацій, які забезпечують виплату коштів на опалення.

Важливо, що грошова допомога для пенсіонерів та інших категорій українціів у Дніпропетровській області надається на все домогосподарство одноразово на один опалювальний сезон. Водночас вона не виплачується тим сім’ям, які вже отримали будь-яку іншу підтримку від міжнародних організацій на цей же період, якщо метою попередньої допомоги було забезпечення твердим паливом.

