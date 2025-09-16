Важно, что денежная помощь для пенсионеров и других категорий украинцев в Днепропетровской области предоставляется на все домохозяйство единовременно.

Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области направлено на поддержку населения для прохождения отопительного сезона, сообщает Politeka.net.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 13 августа 2025 г. №985 утвержден новый порядок предоставления единовременной выплаты для приобретения твердого печного бытового топлива.

Денежная помощь направлена ​​не только для жителей Днепропетровской области, но и для украинцев из Сумской, Харьковской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской и Черниговской. Обязательным условием является проживание в домах или квартирах, где для отопления используется твердое печное топливо.

Список общин и населенных пунктов, жители которых имеют право на эту выплату, определяется и утверждается областными государственными (военными) администрациями. Это позволяет учесть реальные потребности каждого региона, где сохраняется сложная ситуация с безопасностью и гуманитарностью.

Особое внимание уделено уязвимым категориям населения, имеющим первоочередное право на получение выплат. К ним относятся:

получатели жилищной субсидии или льгот на твердое топливо;

одинокие нетрудоспособные пенсионеры;

одинокие матери или родители, получающие соответствующие государственные выплаты;

семьи, получающие пособие при рождении ребенка;

многодетные семьи;

лица с инвалидностью и семьи, в составе которых есть ребенок с инвалидностью;

внутренне перемещенные лица, за исключением проживающих в заведениях, получающих компенсацию за коммунальные услуги;

детские дома семейного типа;

приемные семьи.

После того, как областные администрации обобщат списки потенциальных получателей, они передают их в Пенсионный фонд Украины. Далее эти данные направляются в международные организации, обеспечивающие выплату средств на отопление.

Важно, что денежная помощь для пенсионеров и других категорий украинцев в Днепропетровской области предоставляется на все домохозяйство единовременно на один отопительный сезон. В то же время, она не выплачивается тем семьям, которые уже получили какую-либо другую поддержку от международных организаций на этот же период, если целью предварительной помощи было обеспечение твердым топливом.

