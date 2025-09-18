Чтобы получить сертификат на бесплатные продукты для пенсионеров, необходимо пройти онлайн-регистрацию.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Днепропетровской области предоставляются в рамках инициативы благотворительного фонда «Шаг с Надеждой», реализующего программу совместно с международными партнерами, сообщает Politeka.

Согласно информации на официальной Facebook-странице фонда, пожилые люди получают ваучеры на сумму 440 гривен, которые можно использовать в супермаркетах сети АТБ. Формат сертификатов позволяет самостоятельно выбирать продукты в соответствии с собственными предпочтениями и пищевыми потребностями, что делает помощь практической и уважительной для каждого человека.

В программе принимают участие Mennonite Central Committee, Canadian Foodgrains Bank и торговая сеть АТБ. Благодаря этому поддержка оказывается адресно и направлена ​​на тех пенсионеров, кто нуждается в ней больше всего.

Чтобы получить сертификат на бесплатные продукты для пенсионеров, необходимо пройти онлайн-регистрацию через чат-бот в Telegram. Процедура занимает несколько минут: нужно открыть ссылку и следовать простым инструкциям. Это обеспечивает быструю подачу заявки без бюрократических задержек.

В случае вопросов работает горячая линия с понедельника по четверг с 13:00 до 18:00. Номер для консультаций указан на официальной странице фонда. Инициатива «Шаг с Надеждой» демонстрирует, что объединение ресурсов и усилий позволяет создавать действенные инструменты поддержки уязвимых категорий населения и реально помогать пенсионерам.

К слову, в Днепропетровской области можно получить денежную помощь для пенсионеров. Это утверждено постановлением Кабмина.

