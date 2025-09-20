Бесплатное жилье для переселенцев в Кировоградской области можно найти благодаря ряду государственных и волонтерских программ, сообщает Politeka.
Как сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины, бесплатное жилье для переселенцев в Кировоградской области доступно в разных форматах и предлагается как государственными, так и частными инициативами.
Приют могут предоставить обычные граждане, учреждения частной или коммунальной собственности, а также государственные учреждения. Информацию о доступных местах легко проверить на онлайн-платформе «Там, де вас чекають».
Там можно найти данные о количестве доступных убежищ в каждом регионе, количестве свободных мест и даже контакты горячих линий.
Одним из самых популярных сервисов стал портал «Прихисток». Он работает по простой схеме. Человек заходит на сайт, выбирает Украину и нужный регион, вносит данные о количестве членов семьи, просматривает объявления и напрямую связывается с собственником недвижимости.
По схожему принципу действует и волонтерский ресурс «Допомагай», который также собрал множество предложений бесплатного жилья для переселенцев в Кировоградской области.
Апартаменты для ВПЛ предоставляют и местные власти. Это могут быть областные военные администрации или органы самоуправления. Они предлагают социальные помещения в местах компактного поселения.
Чтобы получить такой вариант, переселенцы должны сообщить о своем желании во время эвакуации, по прибытии в гуманитарный штаб или обратившись на горячую линию местных властей. Так что вариантов немало.
Последние новости Украины:
Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: украинцам готовы предоставить бесплатные услуги, какие именно
Также Politeka писала о выплатах для ВПЛ: кто и какую помощь может получить
Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для переселенцев: кто имеет право