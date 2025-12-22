Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області стала дуже затребуваною серед вразливих груп населення в холодний сезон.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області надається для найбільш вразливих категорій громадян в рамках урядової ініціативи, повідомляє Politeka.

Йдеться про одноразову виплату у розмірі 6,5 тисяч гривень, яка має стати підтримкою в тому, щоб пережити зиму 2025-2026.

У Кабінеті міністрів наголошують, що у 2025 році вирішили знову застосувати механізм пакета "Зимова підтримка", який уже показав свою ефективність минулого року.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області надається разово і має конкретне призначення, оскільки використати кошти дозволяється лише на придбання ліків та речей, необхідних у зимовий період.

Саме така логіка програми, за словами урядовців, дає змогу підтримати людей у базових потребах і водночас уникнути нецільового використання бюджетних коштів.

Подавати заявки на отримання цієї виплати можна ще з 20 листопада 2025 року. Право на кошти мають діти, які перебувають під опікою чи піклуванням, малюки з інвалідністю у прийомних родинах і дитячих будинках сімейного типу.

Також діти з малозабезпечених домогосподарств, неповнолітні й дорослі з інвалідністю першої групи з числа внутрішньо переміщених осіб. Окремо в програмі враховані самотні літні люди, для яких зимові витрати часто стають серйозним фінансовим викликом.

Оформити грошову допомогу для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області можна двома шляхами.

Перший варіант передбачає особисте звернення до будь якого відділення Пенсійного фонду України, де заявнику потрібно мати відкриту заздалегідь "Дія.Картку" або іншу картку зі спеціальним рахунком. Другий варіант є дистанційним і доступний через застосунок "Дія".

