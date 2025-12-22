Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области стала очень востребованной среди уязвимых групп населения в холодный сезон.

Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области предоставляется наиболее уязвимым категориям граждан в рамках правительственной инициативы, сообщает Politeka.

Речь идет об одноразовой выплате в размере 6,5 тысячи гривен, которая должна стать поддержкой в ​​том, чтобы пережить зиму 2025-2026.

В Кабинете министров отмечают, что в 2025 году решили снова применить механизм пакета "Зимняя поддержка", который уже показал свою эффективность в прошлом году.

Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области предоставляется разово и имеет конкретное назначение, поскольку использовать средства разрешается только на приобретение лекарств и вещей, необходимых в зимний период.

Именно такая логика программы, по словам чиновников, позволяет поддержать людей в базовых нуждах и одновременно избежать нецелевого использования бюджетных средств.

Подавать заявки на получение этой выплаты можно с 20 ноября 2025 года. Право на средства имеют дети, находящиеся на попечении или попечении, малыши с инвалидностью в приемных семьях и детских домах семейного типа.

Также дети малообеспеченных домохозяйств, несовершеннолетние и взрослые с инвалидностью первой группы из числа внутренне перемещенных лиц. Отдельно в программе учтены одинокие пожилые люди, для которых зимние расходы зачастую становятся серьезным финансовым вызовом.

Оформить денежную помощь для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области можно двумя путями.

Первый вариант предусматривает личное обращение в любое отделение Пенсионного фонда Украины, где заявителю нужно иметь открытую заранее "Действие.Карту" или другую карточку со специальным счетом. Второй вариант является дистанционным и доступным через приложение "Действие".

