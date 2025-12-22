Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области предоставляется наиболее уязвимым категориям граждан в рамках правительственной инициативы, сообщает Politeka.
Речь идет об одноразовой выплате в размере 6,5 тысячи гривен, которая должна стать поддержкой в том, чтобы пережить зиму 2025-2026.
В Кабинете министров отмечают, что в 2025 году решили снова применить механизм пакета "Зимняя поддержка", который уже показал свою эффективность в прошлом году.
Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области предоставляется разово и имеет конкретное назначение, поскольку использовать средства разрешается только на приобретение лекарств и вещей, необходимых в зимний период.
Именно такая логика программы, по словам чиновников, позволяет поддержать людей в базовых нуждах и одновременно избежать нецелевого использования бюджетных средств.
Подавать заявки на получение этой выплаты можно с 20 ноября 2025 года. Право на средства имеют дети, находящиеся на попечении или попечении, малыши с инвалидностью в приемных семьях и детских домах семейного типа.
Также дети малообеспеченных домохозяйств, несовершеннолетние и взрослые с инвалидностью первой группы из числа внутренне перемещенных лиц. Отдельно в программе учтены одинокие пожилые люди, для которых зимние расходы зачастую становятся серьезным финансовым вызовом.
Оформить денежную помощь для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области можно двумя путями.
Первый вариант предусматривает личное обращение в любое отделение Пенсионного фонда Украины, где заявителю нужно иметь открытую заранее "Действие.Карту" или другую карточку со специальным счетом. Второй вариант является дистанционным и доступным через приложение "Действие".
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала о денежной помощи для людей с инвалидностью: назван размер выплат, предусмотренных в 2025 году.
Также Politeka писала о новом повышении тарифов на воду.
Кроме того, Politeka рассказывала, как украинцам получить выплаты по уходу за пенсионером.