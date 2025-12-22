Жителям варто врахувати час проведення робіт і заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Полтавській області на 23 грудня.

Графіки відключення світла в Полтавській області на 23 грудня розробили фахівці АТ «Полтаваобленерго», повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленнях декількох територіальних громад.

У зв'язку із проведенням робіт у мережах АТ «Полтаваобленерго» можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Через це було складено графіки відключення світла в Полтавській області на 23 грудня.

У селі Курінька електроенергію відключатимуть з 9 до 15:00. Світла тимчасово не буде за адресами:

пров.Артюхи (б. 3, 4),

вул.Новоселівська (б. 1, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56),

вул.Підметянська (б. 3, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 26, 28, 29, 31, 34, 36),

вул.Приудайська (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14),

вул.Центральна (б. 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 29, 36, 38, 44, 53, 62, 63, 66, 67, 70, 71, 74, 75, 77, 80, 84, 88, 91, 92, 96, 101, 107, 109, 110, 111, 114, 115, 116, 117).

У той же часовий проміжок з 9 до 15 години не буде електрики у селі Нетратівка за адресами:

Приудайська (б. 2, 4, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33),

Центральна (б. 1, 2, 3, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 18, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 39, 41).

Також знеструмлення планується у селі Дубина — там роботи триватимуть з 08:00 до 17:00 (9 годин поспіль). Обмеження діятимуть лише на окремих вулицях.

Балівська (б. 1, 3а, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16 б, 18, 20а, 22, 37, 87А),

пров.Балівський (б. 1, 3, 3а, 4, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 31, 32, 33),

Центральна (б. 87).

В селі Лелюхівка з 8 до 17 вимкнуть електрику на вулицях:

Братів Зубашичів (б. 28, 32),

Заводська (б. 1, 2),

Степова (б. 1).

Крім того, у населеному пункті Демидівка світло планово вимикатимуть з 08:00 до 19:00. Перелік вулиць:

Сонячна (б. 1, 3, 4, 4А, 6, 7, 8, 8А, 9, 14),

Української Перемоги (б. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9,

10, 11, 12, 13, 17, 19, 23, 25),

Центральна (б. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14,

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25А, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33,

34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,

59, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 94, 96, 98, 100,

104, 106, 108),

Героїв ЗСУ (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13,

14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24),

Вишнева (б. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 17),

Набережна (б. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А,

21),

Садова (б. 11, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30).

