Жителям следует учесть время проведения работ и заранее подготовиться к графику отключения света в Полтавской области на 23 декабря.

Графики отключения света в Полтавской области на 23 декабря были разработаны специалистами АО «Полтаваоблэнерго», сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщениях нескольких территориальных общин.

В связи с проведением работ в сетях АО «Полтаваоблэнерго» возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей. Поэтому были составлены графики отключения света в Полтавской области на 23 декабря.

В селе Куринька электроэнергию будут отключать с 9 до 15:00. Света временно не будет по адресам:

пер.Артюхы (б. 3, 4),

Новоселивська (б. 1, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 42 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56),

Пидмытянська (б. 3, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 26, 28, 29, 31, 34, 36),

ул.Прыудайська (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14),

ул.Центральна (б. 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 29, 36, 38, 44, 53, 62, 63, 66, 67, 70, 70 84, 88, 91, 92, 96, 101, 107, 109, 110, 111, 114, 115, 116, 117).

В то же время с 9 до 15 часов не будет электричества в селе Нетративка по адресам:

Приудайська (б. 2, 4, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33),

Центральна (б. 1, 2, 3, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 18, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 39, 41).

Также обесточивание планируется в селе Дубына – там работы будут продолжаться с 08:00 до 17:00 (9 часов подряд). Ограничения будут действовать только на отдельных улицах.

Баливська(б. 1, 3а, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16 б, 18, 20а, 22, 37, 87А),

пер.Баловский (б. 1, 3, 3а, 4, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 31, 32, 33),

Центральна (б. 87).

В селе Лелюхивка с 8 до 17 выключат электричество на улицах:

Братьев Зубашичей (б. 28, 32),

Заводська (б. 1, 2),

Степова (б. 1).

Кроме того, в населенном пункте Демыдивка свет будут планово выключать с 08:00 до 19:00. Список улиц:

Сонячна (б. 1, 3, 4, 4А, 6, 7, 8, 8А, 9, 14),

Украинськои Перемогы (б. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9,

10, 11, 12, 13, 17, 19, 23, 25),

Центральна (б. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14,

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25А, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33,

34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,

59, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 94, 96, 98, 100,

104, 106, 108),

Героив ЗСУ (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13,

14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24),

Вышнева (б. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 17),

Набережна (б. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А,

21),

Садова (б. 11, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30).

