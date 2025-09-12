Держава передбачила можливість отримання безкоштовного житла для ВПО у Кіровоградській області та інших громадах, повідомляє Politeka.net.

Щоб скористатися цією опцією, переселенці повинні стати на квартирний облік, що дозволяє їм отримати помешкання на певний строк або ж безстроково з можливістю подальшої приватизації.

Безкоштовне житло для ВПО у Кіровоградській області надається переселенцям з комунальної власності відповідної громади, де вони зареєстровані в Єдиній базі даних ВПО. Зазвичай таке житло надається на рік із можливістю продовження строку користування. Воно надається безкоштовно, і єдиною фінансовою відповідальністю переселенця є оплата комунальних послуг.

Право на безкоштовне житло для ВПО у Кіровоградській області мають переселенці, які не мають власної нерухомості або площі їхніх наявних приміщень менша ніж 13,65 квадратних метрів на кожну особу або 35,22 квадратних метри на домогосподарство, відповідно до Постанови №409. Виняток становить житло, розташоване на тимчасово окупованих територіях або у зонах активних бойових дій — у таких випадках навіть наявність достатньої площі не позбавляє можливості стати на облік.

Право на проживання в комунальному житлі зберігається протягом воєнного стану та ще шість місяців після його завершення. Особливу увагу при розподілі помешкань приділяють багатодітним сім’ям, родинам із дітьми, вагітним жінкам, непрацездатним особам, а також пенсіонерам, чий будинок був зруйнований або став непридатним для життя через бойові дії.

Варто зазначити, що перебування на обліку для тимчасового житла не є перешкодою для подальшого взяття на соціальний квартирний облік. Також це не впливає на можливість стати на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, або на отримання житла чи пільгових кредитів для його будівництва чи придбання в рамках державних житлових програм. Держава таким чином забезпечує комплексну підтримку визначеним категоріям громадян, гарантує їхнє право на безпечне житло та створює умови для нормалізації життя переселенців.

