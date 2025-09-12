Государство предусмотрело возможность получения бесплатного жилья для ВПЛ в Кировоградской области и других общин, сообщает Politeka.net.

Чтобы воспользоваться этой опцией, переселенцы должны стать на квартирный учет, что позволяет им получить жилье на определенный срок или бессрочно с возможностью дальнейшей приватизации.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Кировоградской области предоставляется переселенцам из коммунальной собственности соответствующего общества , где они зарегистрированы в Единой базе данных ВПЛ. Обычно такое жилье предоставляется на год с возможностью продления срока использования. Оно предоставляется бесплатно, и единственной финансовой ответственностью переселенца есть оплата коммунальных услуг.

Право на бесплатное жилье для ВПЛ в Кировоградской области имеют переселенцы, не имеющие собственной недвижимости или площади их имеющихся помещений менее 13,65 квадратных метров на каждого человека или 35,22 квадратных метра на домохозяйство, согласно Постановлению №409. Исключение составляет жилье, расположенное на временно оккупированных территориях или в зонах активных боевых действий – в таких случаях даже наличие достаточной площади не лишает возможности встать на учет.

Право на проживание в коммунальном жилье сохраняется в течение военного положения и еще шесть месяцев после его завершения. Особое внимание при распределении жилья уделяется многодетным семьям, семьям с детьми, беременным женщинам, нетрудоспособным лицам, а также пенсионерам, чей дом был разрушен или стал непригодным для жизни из-за боевых действий.

Следует отметить, что пребывание на учете для временного жилья не препятствует дальнейшему взятию на социальный квартирный учет. Также это не влияет на возможность стать на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, или на получение жилья или льготных кредитов для его строительства или приобретения в рамках государственных жилищных программ. Государство обеспечивает комплексную поддержку определенным категориям граждан, гарантирует их право на безопасное жилье и создает условия для нормализации жизни переселенцев.

Источник: Факти.

