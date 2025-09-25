Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области вводит обновленные расценки на отопление, горячую и холодную воду и водоотвод.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области было утверждено местной администрацией, сообщает Politeka.

10 сентября исполнительный комитет города принял новые расценки на централизованное отопление, горячее и холодное водоснабжение, а также водоотвод. Тариф на тепловую энергию от атомной электростанции вырос на 19,57 грн., или на 12,3%, и теперь составляет 167,73 грн. за 1 Гкал без НДС. Для населения, пользующегося услугами КП ТИКХ, установлен тариф на отопление и горячую воду 714,00 грн. за 1 Гкал по НДС на период с октября 2025 года по сентябрь 2026-го.

В то же время, действует мораторий на изменение тарифов для граждан, поэтому фактическая сумма для потребителей останется на уровне 412,78 грн за 1 Гкал, который действовал с начала 2022 года. Как отметила начальник управления экономического развития Татьяна Тациенко, новые тарифы начнут действовать только после завершения войны. Государство должно компенсировать разницу, однако пока этого не происходит, а долг перед КП ТИКХ достиг 98 миллионов гривен.

Что касается холодной воды и водоотвода, исполнительный комитет утвердил тарифы 43,08 грн/м3 для водоснабжения и 57,60 грн/м3 для стоков с НДС. Решение вступает в силу 10 сентября 2025 года. Граждане с доходом менее двух прожиточных минимумов могут обратиться в управление социальной защиты для получения компенсации.

По словам Татьяны Тациенко, новые тарифы экономически обоснованны, проверены специалистами и снижены по сравнению с начальными предложениями атомной станции и КП ТИКХ.

Следовательно, повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области вводит обновленные расценки на отопление, горячую и холодную воду и водоотвод, обеспечивая экономически оправданные условия предоставления услуг, при этом подпадающее под мораторий население продолжает платить предыдущую сумму.

