Дефицит хлеба в Одесской области в сезоне 2025/26 может повлечь за собой новый виток роста цен из-за нехватки качественной продовольственной пшеницы, необходимой для работы мукомольных предприятий, информирует Politeka.

Во время конференции «ХЛЕБ.ua» председатель Союза «Мукомолы Украины» Родион Рыбчинский сообщил, что в Украине ожидается урожай зерновых около 21 миллиона тонн. Из этого объема примерно 10,3 миллиона тонн придется на продовольственную пшеницу. В то же время, всего 1,7 миллиона тонн будет составлять зерно первого и второго классов, необходимое для производства муки высокого качества, что является критически низким показателем для стабильного обеспечения внутреннего рынка.

По словам эксперта, конкуренция между экспортерами и перерабатывающими предприятиями за ограниченные объемы высококачественного зерна ужесточается. Многие аграрии, имея возможность хранить урожай в собственных хранилищах, не спешат его реализовывать, что приводит к ценовым колебаниям и создает трудности для хлебопекарной отрасли.

Дополнительные проблемы возникают и из-за ситуации с рожью. Создание этого зерна не покрывает внутренний спрос. В сезоне 2025/26 ожидается импорт около 9 тысяч тонн, тогда как в прошлом году этот показатель составлял всего 1,6 тысяч тонн. Такая тенденция усиливает зависимость от внешних рынков и влияет на устойчивость стоимости хлебопродуктов.

Аналитики отмечают, что структура производства и ограниченность ресурсов могут стать ключевыми факторами дальнейшего удорожания. Уже сейчас дефицит зерна высокого качества определяет условия работы предприятий и чревато продовольственной стабильностью региона.

Следовательно, дефицит хлеба в Одесской области становится существенным фактором риска для рынка, влияя на формирование цен и нуждаясь в оперативных действиях от производителей и государственных структур.

