Відмову у призначенні субсидії для пенсіонерів у Одеській області можуть отримати сім’ї з певних причин.

Варто пам’ятати, що не всі мають право на субсидії для пенсіонерів у Одеській області, адже законодавством передбачені певні обмеження та умови, за яких можуть відмовити, пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні ПФУ.

Однією з основних причин відмови є наявність простроченої заборгованості за житлово-комунальні послуги, яка перевищує строк у три місяці, а також суму у 680 гривень (це дорівнює 40 неоподатковуваним мінімумам). Водночас у разі погашення боргу, укладання договору про його реструктуризацію або ж оскарження у суді право на пільгу може бути збережене.

Ще однією підставою для відмови є ситуація, коли серед членів домогосподарства є повнолітні особи, які протягом періоду, за який враховуються доходи, перебували за межами України понад 60 днів.

Також відмову у призначенні субсидії для пенсіонерів у Одеській області можуть отримати сім’ї з таких причин:

Фінансові умови:

у складі домогосподарства є працездатні особи, які не мають офіційної роботи, отримують доходи нижчі за мінімальну заробітну плату або не сплачують єдиний соціальний внесок (виняток становлять студенти та отримувачі соціальної пенсії);

наявність депозитного рахунку з сумою понад 100 тисяч гривень;

придбання іноземної валюти на суму понад 50 тисяч гривень протягом року;

наявність заборгованості з аліментів понад три місяці;

неповернені надміру виплачені субсидії за попередні періоди.

Витрати та майновий стан:

протягом року до звернення хтось із членів сім’ї здійснив покупку вартістю понад 50 тисяч гривень (виняток — витрати на лікування або придбання житла після продажу іншого об’єкта нерухомості);

сім’я володіє більш ніж одним об’єктом житлової нерухомості (крім житла, розташованого на тимчасово окупованих територіях, а також нерухомості у спільній власності в сільській місцевості);

площа квартири перевищує 130 квадратних метрів, а приватного будинку — 230 квадратних метрів. Виняток становлять дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї та багатодітні родини.

Транспорт:

наявність у власності автомобіля, вік якого не перевищує 5 років;

наявність у сім’ї більше одного транспортного засобу віком до 15 років (виняток становлять мопеди та причепи).

