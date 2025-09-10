У зв’язку з проведенням ремонтних робіт на залізничній інфраструктурі в регіоні, введено новий графік поїздів на Одещині.

Новий графік поїздів на Одещині ввела компанія-перевізник «Укрзалізниця» через термінові ремонтні роботи після російських ударів, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні «Укрзалізниця» в Телеграм.

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт на залізничній інфраструктурі в Одеській області, відбуваються тимчасові зміни у русі приміських поїздів. Зокрема, 10 та 11 вересня відправлення деяких рейсів здійснюватиметься за зміненими маршрутами та новим графіком поїздів на Одещині.

Приміський експрес №6272, який зазвичай курсує за маршрутом до Балти, у зазначені дні курсуватиме за маршрутом до Подільська. Це тимчасова зміна, яка пов’язана з необхідністю забезпечення безпечного та своєчасного проходження потягів під час ремонтних робіт.

Водночас, у ті ж дати тимчасово скасовується курсування електрички №6271, який зазвичай слідує за маршрутом Балта – Подільськ. Пасажирів просять заздалегідь планувати свої поїздки та враховувати новий графік поїздів на Одещині.

Залізничники рекомендують пасажирам перевіряти актуальний графік на офіційному сайті регіональної залізниці або за допомогою довідкових служб, щоб уникнути непорозумінь і затримок під час поїздок.

Крім цього, після обстрілу мосту в Кременчуцькому районі «Укрзалізниця» змінила маршрути низки експресів, зокрема одеських. Так, №59 Одеса — Харків тепер курсує зміненим маршрутом: через Полтаву, Ромодан, Гребенку, станцію ім. Тараса Шевченка і Знаменку.

А експрес №260 Чоп — Кременчук тимчасово курсує до станції Крюків-на-Дніпрі, де також організовано автобусний трансфер.

