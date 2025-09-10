В связи с проведением ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре в регионе, введен новый график поездов в Одесской области.

Новый график поездов в Одесской области ввела компания-перевозчик «Укрзализныця» из-за срочных ремонтных работ после российских ударов, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении Укрзализныци в Телеграмм.

В связи с проведением ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре в Одесской области происходят временные изменения в движении пригородных поездов. В частности, 10 и 11 сентября отправка некоторых рейсов будет осуществляться по измененным маршрутам и новому графику поездов в Одесской области.

Пригородный экспресс №6272, обычно курсирующий по маршруту в Балту, в указанные дни будет курсировать по маршруту в Подольск. Это временное изменение, связанное с необходимостью обеспечения безопасного и своевременного прохождения поездов во время ремонтных работ.

В то же время, в те же даты временно отменяется курсировка электрички №6271, которая обычно следует по маршруту Балта – Подольск. Пассажиров просят заранее планировать свои поездки и учитывать новый график поездов в Одесской области.

Железнодорожники рекомендуют пассажирам проверять актуальный график на официальном сайте региональной железной дороги или с помощью справочных служб во избежание недоразумений и задержек во время поездок.

Кроме этого, после обстрела моста в Кременчугском районе «Укрзализныця» изменила направления ряда экспрессов, в том числе одесских. Так, №59 Одесса — Харьков теперь курсирует по измененному направлению: через Полтаву, Ромодан, Гребенку, станцию ​​им. Тараса Шевченко и Знаменку.

А экспресс №260 Чоп — Кременчуг временно курсирует на станцию ​​Крюков-на-Днепре, где также организован автобусный трансфер.

