Отказ в назначении субсидии для пенсионеров в Одесской области могут получить семьи по определенным причинам.

Следует помнить, что не все имеют право на субсидии для пенсионеров в Одесской области, ведь законодательством предусмотрены определенные ограничения и условия, при которых могут отказать, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении ПФУ.

Одной из основных причин отказа есть наличие просроченной задолженности за жилищно-коммунальные услуги, которая превышает срок в три месяца, а также сумму в 680 гривен (это равно 40 необлагаемым налогом минимумам). В то же время в случае погашения долга, заключения договора о его реструктуризации или обжалования в суде право на льготу может быть сохранено.

Еще одним основанием для отказа является ситуация, когда среди членов домохозяйства есть совершеннолетние лица, которые в течение периода, за который учитываются доходы, находились за пределами Украины более 60 дней.

Также отказ в назначении субсидии для пенсионеров в Одесской области могут получить семьи по следующим причинам:

Финансовые условия:

в составе домохозяйства есть трудоспособные лица, которые не имеют официальной работы, получают доходы ниже минимальной заработной платы или не уплачивают единый социальный взнос (исключение составляют студенты и получатели социальной пенсии);

наличие депозитного счета с суммой более 100 тысяч гривен;

приобретение иностранной валюты на сумму более 50 тысяч гривен в течение года;

наличие задолженности по алиментам более трех месяцев;

невозвращенные излишне выплаченные субсидии за предыдущие периоды.

Расходы и имущественное положение:

за год до обращения кто-то из членов семьи совершил покупку стоимостью более 50 тысяч гривен (исключение — расходы на лечение или приобретение жилья после продажи другого объекта недвижимости);

семья владеет более чем одним объектом жилой недвижимости (кроме жилья, расположенного на временно оккупированных территориях, а также недвижимости в общей собственности в сельской местности);

площадь квартиры превышает 130 квадратных метров, а частного дома – 230 квадратных метров. Исключение составляют детские дома семейного типа, приемные семьи и многодетные семьи.

Транспорт:

наличие в собственности автомобиля, возраст которого не превышает 5 лет;

наличие в семье более одного транспортного средства в возрасте до 15 лет (исключение составляют мопеды и прицепы).

