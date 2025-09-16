Сума грошової допомоги в Одеській області для пенсіонерів та інших категорій українців розраховується з урахуванням кількості членів родини.

Релігійна місія "Карітас-Спес Одеса" в рамках реалізації проєкту RISE надає різноманітну грошову допомогу в Одеській області для пенсіонерів та інших категорій українців, пише Politeka.net.

Про це йдеться на сторінці організації у Фейсбук.

Благодійна організація пропонує екстрену грошову допомогу в Одеській області для пенсіонерів та інших категорій українців, яка спрямована на підтримку найбільш вразливих категорій населення, зокрема переселенців та людей, які проживають у безпосередній близькості до зони бойових дій. Програма охоплює такі категорії:

Переселенці, які прибули протягом останніх 30 днів з окупованих територій або з місць, де ведуться чи нещодавно велися бойові дії. Ця допомога має на меті забезпечити базові потреби сімей, що були змушені терміново залишити свої домівки, та надати фінансову підтримку на перші тижні після переселення.

Особи, які проживають у межах 30 км від лінії фронту. Програма також охоплює тих, хто залишився в прифронтових населених пунктах і потребує фінансової підтримки для покриття нагальних витрат, зокрема на харчування, ліки та житло.

Послуги надаються тільки в осередках за попереднім записом: Одеса, вул. Мала Арнаутська, 88.

За умовами програми, кожне домогосподарство має право отримати одну виплату за три місяці. Сума грошової допомоги в Одеській області для пенсіонерів та інших категорій українців розраховується з урахуванням кількості членів родини: 3600 гривень на місяць на кожного члена сім’ї, але не більше чотирьох осіб у домогосподарстві. Таким чином, максимальна сума одноразової виплати для однієї родини складає 14 400 гривень за три місяці.

Щоб взяти участь у програмі, домогосподарство повинно відповідати певним критеріям. Зокрема, жоден з членів родини не повинен був отримувати грошову допомогу від інших благодійних фондів протягом останніх трьох місяців. Крім того, домогосподарство раніше не брало участі в програмах виплат, які реалізовувалися організацією «Карітас-Спес Одеса».

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Субсидії для пенсіонерів у Одеській області: в ПФУ попередили, кому відмовлять у допомозі.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для переселенців в Одеській області: що потрібно знати українцям, які шукають прихисток.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі: що варто знати українцям, яким необхідна підтримка.