Сумма денежной помощи в Одесской области для пенсионеров и других категорий граждан рассчитывается с учетом количества членов семьи.

Религиозная миссия "Каритас-Спес Одесса" в рамках реализации проекта RISE предоставляет разнообразную денежную помощь в Одесской области для пенсионеров и других категорий украинцев, пишет Politeka.net.

Об этом говорится на странице организации в Фейсбуке.

Благотворительная организация предлагает экстренную денежную помощь в Одесской области для пенсионеров и других категорий украинцев, которая направлена ​​на поддержку наиболее уязвимых категорий населения, в частности, переселенцев и людей, проживающих в непосредственной близости от зоны боевых действий. Программа включает следующие категории:

Переселенцы, прибывшие в течение последних 30 дней с оккупированных территорий или мест, где ведутся или недавно велись боевые действия. Целью этой задачи является обеспечение базовых потребностей семей, вынужденных срочно покинуть свои дома, и оказать финансовую поддержку на первые недели после переселения.

Лица, проживающие в пределах 30 км от линии фронта. Программа также включает тех, кто остался в прифронтовых населенных пунктах и ​​нуждается в финансовой поддержке для покрытия неотложных расходов, в частности на питание, лекарства и жилье.

Услуги предоставляются только в центрах по предварительной записи: Одесса, ул. Малая Арнаутская, 88

По условиям программы каждое домохозяйство имеет право получить одну выплату за три месяца. Сумма денежной помощи в Одесской области для пенсионеров и других категорий украинцев рассчитывается с учетом количества членов семьи : 3600 гривен в месяц на каждого члена семьи, но не более четырех человек в домохозяйстве. Таким образом, максимальная сумма единовременной выплаты для одной семьи составляет 14400 гривен за три месяца.

Чтобы принять участие в программе, домохозяйство должно удовлетворять определенным критериям. В частности, ни один из членов семьи не должен получать денежную помощь от других благотворительных фондов в течение последних трех месяцев. Кроме того, домохозяйство ранее не участвовало в программах выплат, реализуемых организацией «Каритас-Спес Одесса».

