Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одеській області надається у вигляді безкоштовних послуг, проте варто знати всі нюанси, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в Телеграм-каналі благодійного фонду «Ваше Місто».

Міжнародний благодійний фонд «Ваше місто» сьогодні є однією з провідних гуманітарних організацій в Україні, яка отримала офіційну ліцензію від Міністерства охорони здоров’я на діяльність у сфері медичної допомоги та інтегрувала свої послуги з електронними системами Helsi та e-Health, що є частиною єдиної електронної системи охорони здоров’я в країні.

Серед основних можливостей, що надає інтеграція з електронними системами, є:

виписка електронних рецептів та направлень до вузьких спеціалістів державних закладів охорони здоров’я, що дозволяє пацієнтам оперативно отримувати необхідне лікування;

покращення доступу постраждалого населення до програм Державних медичних гарантій, зокрема таких, як «Доступні ліки», що дає змогу отримати життєво необхідні препарати безкоштовно або за мінімальною ціною;

значне скорочення «шляху пацієнта» від першого звернення до отримання повного циклу лікування, що особливо важливо для людей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

З перших днів повномасштабної війни фонд активно надає гуманітарну допомогу для пенсіонерів в Одеській області та тим, хто її потребує. Щоденно волонтерські центри фонду обслуговують близько сотні відвідувачів, надаючи первинну медичну допомогу, проводячи ультразвукові дослідження та лабораторні аналізи — усе це абсолютно безкоштовно.

Окрім медичної гуманітарної допомоги для пенсіонерів в Одеській області, фонд приділяє значну увагу психологічному відновленню постраждалих від війни. У Центрі ментального здоров’я організовуються групи підтримки, індивідуальні консультації, арт-терапевтичні заняття, тренінги та майстер-класи, спрямовані на зменшення рівня стресу та відновлення психологічного стану осіб, які зазнали травматичного досвіду.

