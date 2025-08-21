Нову систему оплати проїзду готуються впровадити у Кропивницькому, ідея давно обговорювалась місцевою владою, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що про це відомо.

Нова система оплати проїзду у Кропивницькому полягає у запровадженні електронного квитка у громадському транспорті. Ідея давно обговорювалася, однак її реалізацію відкладала війна. Тепер міська рада заявляє про готовність перейти на автоматизовану систему розрахування. На офіційному сайті вже оприлюднено відповідний проєкт рішення та оголошено громадські обговорення.

Електронний квиток — це сучасна система безготівкової оплати проїзду. Розрахуватися можна банківською карткою, мобільним застосунком або віртуальним гаманцем, а спеціальний пристрій — валідатор — фіксує грошовий внесок.

Перед початком повномасштабного вторгнення у міськраді навіть заявляли, що технічно місто готове до запуску. Та війна, перебої з електропостачанням та інтернетом стали головною перепоною.

Сьогодні ситуація стабілізувалася, і місто повертається до впровадження безготівкових розрахунків.

Які варіанти нової системи оплати проїзду у Кропивницькому пропонують

У проєкті рішення виконкому передбачено кілька типів тарифних пакетів:

на визначену кількість поїздок;

тижневий, місячний або річний абонемент;

«вільний гаманець» із поповненням рахунку;

пільговий пакет із чіткими лімітами (до двох поїздок на день і 60 на місяць);

разова поїздка.

Купити чи поповнити електронний квиток можна буде через спеціальні термінали, офіси оператора або на його сайті. Водночас для зручності пасажирів збережеться можливість придбати звичайний паперовий квиток у водія чи кондуктора.

Що далі

Монтаж і обслуговування валідаторів здійснюватиме компанія-оператор, яку оберуть за конкурсом. Вона ж має відкрити цілодобовий контакт-центр для допомоги пасажирам у питаннях безготівкового розрахування.

Джерело: ugorod.kr.ua.

