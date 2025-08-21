Новую систему оплаты проезда готовятся внедрить в Кропивницком, идея давно обсуждалась местными властями, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что об этом известно.

Новая система оплаты проезда в Кропивницком состоит во введении электронного билета в общественном транспорте. Идея давно обсуждалась, однако ее реализацию откладывала война. Теперь городской совет заявляет о готовности перейти на автоматизированную систему расчетов. На официальном сайте уже обнародован соответствующий проект решения и объявлены общественные обсуждения.

Электронный билет – это современная система безналичной оплаты проезда. Рассчитаться можно банковской картой, мобильным приложением или виртуальным кошельком, а специальное устройство – валидатор – фиксирует денежный взнос.

Перед началом полномасштабного вторжения в горсовет даже заявляли, что технически город готов к запуску. Но война, перебои с электроснабжением и интернетом стали главным препятствием.

Сегодня ситуация стабилизировалась и город возвращается к внедрению безналичных расчетов.

Какие варианты новой системы оплаты проезда в Кропивницком предлагают

В проекте решения исполкома предусмотрено несколько типов тарифных пакетов:

на определенное количество поездок;

недельный, месячный или годовой абонемент;

«свободный кошелек» с пополнением счета;

льготный пакет с четкими лимитами (до двух поездок в день и 60 в месяц);

разовая поездка.

Купить или пополнить электронный билет можно через специальные терминалы, офисы оператора или на его сайте. В то же время, для удобства пассажиров сохранится возможность приобрести обычный бумажный билет у водителя или кондуктора.

Что дальше

Монтаж и обслуживание валидаторов будет осуществлять компания-оператор, которая будет выбрана по конкурсу. Она должна открыть круглосуточный контакт-центр для помощи пассажирам в вопросах безналичного расчета.

Источник: ugorod.kr.ua.

