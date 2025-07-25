Відкрито проєкт, завдяки якому збирають кошти для подальшої роздачі безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Кропивницькому.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кропивницькому можна отримати завдяки роботі благодійного фонду "Збережемо українців", повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті фонду.

Фонд ставить за мету оперативно надавати допомогу людям, які постраждали внаслідок війни, незалежно від їхнього місця проживання або статусу. «Збережемо Українців» працює за принципами гуманності, нейтральності, неупередженості та оперативної незалежності, аби надати підтримку саме тим, хто цього потребує найбільше

Зараз в благодійному фонді відкрито проєкт «Дистрибуція наборів», завдяки якому збирають кошти для подальшої роздачі безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Кропивницькому.

Мета проєкту забезпечити постраждале населення та переселенців базовими засобами для виживання і покращення умов життя шляхом надання безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Кропивницькому, гігієнічних, непродовольчих наборів, а також питної води і фільтрів для її очищення.

Проєкт спрямований на оперативну допомогу людям, які постраждали від кризових ситуацій або були змушені залишити свої домівки. Ми надаємо необхідні речі першої потреби, включаючи продукти харчування, засоби гігієни, непродовольчі товари, а також забезпечуємо доступ до чистої питної води та її фільтрації

Також фонд надає медичну підтримку — забезпечення лікарень, шпиталів та амбулаторій медикаментами, розхідними матеріалами, медичним обладнанням. Допомогає військовим і рятувальним службам — доставляє необхідного обладнання та ресурсів для підрозділів ЗСУ, ДСНС, МВС, територіальної оборони.

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