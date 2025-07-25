Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кропивницком можно получить благодаря работе благотворительного фонда "Сохраним украинцев", сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь на сайте фонда.

Фонд ставит целью оперативно оказывать помощь людям, пострадавшим в результате войны, независимо от их места жительства или статуса. «Сохраним Украинцев» работает по принципам гуманности, нейтральности, беспристрастности и оперативной независимости, чтобы оказать поддержку именно тем, кто в этом нуждается больше всего

Сейчас в благотворительном фонде открыт проект «Дистрибуция наборов», благодаря которому собирают средства для дальнейшей раздачи бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Кропивницком.

Целью проекта является обеспечение пострадавшего населения и переселенцев базовыми средствами для выживания и улучшения условий жизни путем предоставления бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Кропивницком, гигиенических, непродовольственных наборов, а также питьевой воды и фильтров для ее очистки.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Харькове

Проект направлен на оперативную помощь людям, пострадавшим от кризисных ситуаций или вынужденным покинуть свои дома. Мы предоставляем необходимые вещи первой потребности, включая продукты питания, средства гигиены, непродовольственные товары, а также обеспечиваем доступ к чистой питьевой воде и ее фильтрации.

Также фонд оказывает медицинскую поддержку – обеспечение больниц, госпиталей и амбулаторий медикаментами, расходными материалами, медицинским оборудованием. Помощь военным и спасательным службам — доставляет необходимое оборудование и ресурсы для подразделений ВСУ, ГСЧС, МВД, территориальной обороны.

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