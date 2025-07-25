Открыт проект, благодаря которому собирают средства для дальнейшей раздачи бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Кропивницком.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кропивницком можно получить благодаря работе благотворительного фонда "Сохраним украинцев", сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь на сайте фонда.

Фонд ставит целью оперативно оказывать помощь людям, пострадавшим в результате войны, независимо от их места жительства или статуса. «Сохраним Украинцев» работает по принципам гуманности, нейтральности, беспристрастности и оперативной независимости, чтобы оказать поддержку именно тем, кто в этом нуждается больше всего

Сейчас в благотворительном фонде открыт проект «Дистрибуция наборов», благодаря которому собирают средства для дальнейшей раздачи бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Кропивницком.

Целью проекта является обеспечение пострадавшего населения и переселенцев базовыми средствами для выживания и улучшения условий жизни путем предоставления бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Кропивницком, гигиенических, непродовольственных наборов, а также питьевой воды и фильтров для ее очистки.

Проект направлен на оперативную помощь людям, пострадавшим от кризисных ситуаций или вынужденным покинуть свои дома. Мы предоставляем необходимые вещи первой потребности, включая продукты питания, средства гигиены, непродовольственные товары, а также обеспечиваем доступ к чистой питьевой воде и ее фильтрации.

Также фонд оказывает медицинскую поддержку – обеспечение больниц, госпиталей и амбулаторий медикаментами, расходными материалами, медицинским оборудованием. Помощь военным и спасательным службам — доставляет необходимое оборудование и ресурсы для подразделений ВСУ, ГСЧС, МВД, территориальной обороны.

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