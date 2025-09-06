Кроме медицинской гуманитарной помощи для пенсионеров в Одесской области фонд уделяет значительное внимание психологическому восстановлению.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одесской области предоставляется в виде бесплатных услуг, однако следует знать все нюансы, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в Телеграмм-канале благотворительного фонда "Ваш Город".

Международный благотворительный фонд «Ваш город» является одной из ведущих гуманитарных организаций в Украине, которая получила официальную лицензию от Министерства здравоохранения на деятельность в сфере медицинской помощи и интегрировала свои услуги с электронными системами Helsi и e-Health, являющейся частью единой электронной системы здравоохранения в стране.

Среди основных возможностей, предоставляемых интеграцией с электронными системами, являются:

выписка электронных рецептов и направлений в узкие специалисты государственных учреждений здравоохранения, что позволяет пациентам оперативно получать необходимое лечение;

улучшение доступа пострадавшего населения к программам Государственных медицинских гарантий, в частности таких, как «Доступные лекарства», что позволяет получить жизненно необходимые препараты бесплатно или по минимальной цене;

значительное сокращение "пути пациента" от первого обращения до получения полного цикла лечения, что особенно важно для людей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах.

С первых дней полномасштабной войны фонд активно оказывает гуманитарную помощь для пенсионеров в Одесской области и нуждающихся. Ежедневно волонтерские центры фонда обслуживают около сотни посетителей, оказывая первичную медицинскую помощь, проводя ультразвуковые исследования и лабораторные анализы — это абсолютно бесплатно.

Кроме медицинской гуманитарной помощи для пенсионеров в Одесской области фонд уделяет значительное внимание психологическому восстановлению пострадавших от войны. В Центре ментального здоровья организуются группы поддержки, индивидуальные консультации, арт-терапевтические занятия, тренинги и мастер-классы, направленные на уменьшение уровня стресса и восстановление психологического состояния лиц, подвергшихся травматическому опыту.

