Графік відключення світла на тиждень з 22 по 28 грудня в Житомирській області охоплює основні населені пункти.

Графік відключення світла на тиждень з 22 по 28 грудня в Житомирській області опубліковано для місцевих жителів, щоб спланувати день без електропостачання, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надають на сайті Житомиробленерго.

Планові роботи охоплюють декілька районів і різні вулиці області.

23 числа заплановані заміни проводів у Морозівці на вулицях Базарська, Львівська, Польова та Шкільна. Роботи триватимуть з 09:00 до 17:00, попередження про знеструмлення надійшли 11 числа. Одночасно у Долинівці заплановані відключення за заявками споживачів на вулицях Молодіжна, Центральна та Польова.

24 числа електропостачання тимчасово припинять у Дворищі, Заздрівці та Зубринці через плановий ремонт трансформаторних підстанцій і ліній. Знеструмлення триватимуть у робочий день з 09:00 до 17:00, повідомлення надіслані 18 грудня.

25 числа низка вулиць Житомира, Денишів, Зарічан та Корбутівки залишиться без світла через планові ремонти та заміни проводів. Серед адрес — вул. Вітрука, Кібальчича, Ціолковського, Житомирська, Михайлівська та Поліська. Роботи проводитимуться протягом дня, попередження розіслані у середині грудня.

Енергетики наголошують, що всі відключення планові, роботи виконуються для безпечного та стабільного електропостачання. Рекомендується заздалегідь підготувати необхідні прилади та спланувати час без електрики.

Графік відключення світла на тиждень з 22 по 28 грудня в Житомирській області охоплює основні населені пункти, тому жителям варто враховувати графік при плануванні щоденних справ.

