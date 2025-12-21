График отключения света в неделю с 22 по 28 декабря в Житомирской области охватывает основные населенные пункты.

График отключения света в неделю с 22 по 28 декабря в Житомирской области опубликован для местных жителей, чтобы спланировать день без электроснабжения, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляют на сайте Житомироблэнерго .

Плановые работы охватывают несколько районов и разные улицы области.

23 числа запланированы замены проводов в Морозовке по улицам Базарская, Львовская, Полевая и Школьная. Работы продлятся с 09:00 до 17:00, предупреждения об обесточении поступили 11 числа. Одновременно в Долиновке запланировано отключение по заявкам потребителей на улицах Молодежная, Центральная и Полевая.

24 числа электроснабжения временно прекратят в Дворище, Заздровце и Зубринце из-за планового ремонта трансформаторных подстанций и линий. Обесточение продлится в рабочий день с 09:00 до 17:00, сообщения отправлены 18 декабря.

25 числа ряд улиц Житомира, Денишев, Заричан и Корбутовки останется без света из-за плановых ремонтов и замены проводов. Среди адресов – ул. Витрука, Кибальчича, Циолковского, Житомирская, Михайловская и Полесская. Работы будут проводиться в течение дня, предупреждения разосланы в середине декабря.

Энергетики отмечают, что все отключения плановые работы выполняются для безопасного и стабильного электроснабжения. Рекомендуется предварительно подготовить необходимые приборы и спланировать время без электричества.

