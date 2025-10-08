Начало отопительного сезона 2025 года в Одесской области проходит стабильно, с сохранением темпов, позволяющих вовремя обеспечить домохозяйства и социальные объекты теплом.

Начало отопительного сезона 2025 года в Одесской области происходит в соответствии с установленным графиком, сообщает Politeka.

Работы по подготовке продолжаются в обычном режиме, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер во время прямого эфира телемарафона «Единые новости».

По его словам, на начало сентября готовность систем отопления оценивается в пределах 83–85%. В регионе проверяют техническое состояние котельных, тестируют оборудование, производят замену отдельных элементов и обеспечивают необходимыми запчастями, чтобы избежать перебоев при запуске теплоснабжения.

Кипер подчеркнул, что в этом году подготовку начали сразу после завершения предыдущего сезона. Особое внимание уделено восстановлению инфраструктуры, которая получила повреждения прошлой зимой. Одесский регион испытал значительные трудности, ведь при обстреле без тепла оставались целые микрорайоны — до ста тысяч потребителей одновременно.

Глава администрации подчеркнул, что прошедшие два года стали серьезным испытанием для энергосистемы. Именно поэтому во время нынешних работ учтены предварительные ошибки и проблемы, чтобы не допустить подобных ситуаций зимой 2025-2026 годов. Подрядчики выполняют запланированные мероприятия в установленные сроки, а контроль за их реализацией осуществляется на уровне местных властей.

Итак, начало отопительного сезона 2025 года в Одесской области проходит стабильно, с сохранением темпов, позволяющих вовремя обеспечить домохозяйства и социальные объекты теплом в холодный период.

К слову, в Одесской области также подняли тарифы на воду.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Субсидии для пенсионеров в Одесской области: в ПФУ предупредили, кому откажут в помощи.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для переселенцев в Одесской области: что нужно знать украинцам, которые ищут убежище.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе: что знать украинцам, которым необходима поддержка.