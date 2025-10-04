Підвищення тарифів на воду в Одеській області гарантує безперебійну роботу водопостачання та водовідведення у 2026 році.

Підвищення тарифів на воду в Одеській області оголосило комунальне підприємство «Білгород-Дністровськводоканал», повідомляє Politeka.

Інформація опублікована на офіційному порталі Білгород-Дністровської міської громади.

Раніше діючі тарифи були затверджені міською радою рішенням № 554 від 30 грудня 2024 року та застосовувалися з 1 лютого 2025 року. На даний момент централізоване водопостачання коштує 45,60 грн/м³ з ПДВ, а водовідведення — 43,40 грн/м³ з ПДВ. Ці ставки покривали лише 89 % фактичних витрат на водопостачання та 84 % — на водовідведення, що зумовило необхідність їх перегляду для забезпечення стабільної роботи системи.

При розрахунку нових тарифів враховано зростання вартості електроенергії, підвищення заробітних плат та здорожчання матеріалів і послуг сторонніх організацій. Після коригування ціни для споживачів становитимуть 46,60 грн/м³ з ПДВ за централізоване водопостачання і 50,53 грн/м³ з ПДВ за водовідведення.

Згідно з чинними правилами інформування населення про тарифи, усі зауваження та пропозиції подаються у письмовій формі і розглядаються КП «Білгород-Дністровськводоканал». Їх можна надсилати поштою за адресою: 67701, м. Білгород-Дністровський, провулок Водопровідний, 1, або електронною поштою: vodokanal-bd@ukr.net із позначкою «зауваження і пропозиції до тарифів». Така процедура забезпечує прозорість та дозволяє мешканцям брати участь у формуванні економічно обґрунтованих цін.

Отже, підвищення тарифів на воду в Одеській області гарантує безперебійну роботу водопостачання та водовідведення у 2026 році, підтримує стабільний доступ до ресурсів та надійність комунальної інфраструктури для всіх категорій населення.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для переселенців у Одеській області: де шукати прихисток.

Також Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області: перелік обов'язкових критеріїв для отримання виплат.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів в Одеській області: що вже почало зникати із прилавків.