Специалисты ДТЭК объявили новые локальные графики отключения света для отдельных населенных пунктов Киевской области на среду, 26 ноября 2025 года.

В связи с плановыми профилактическими работами в некоторых населенных пунктах Киевской области 26 ноября будут действовать новые локальные графики отключения света, пишет Politeka.

В поселке Глеваха графики отключения света 26 ноября будут применять с 8:00 до 20:00 для домов по улицам Киевская, Вокзальная, Атаманская, Опытная, Героев Украины, Шевченко, Пимоненко, Новый Путь, Пивня, Крикуна, Зоряная, Ботаническая, Галицкая, Амосова, Учительская, Луговая, Зеленая, Полуботка, Гетманская, Песчаная, пер. Вишневый.

Также в среду ограничения в течение 12 часов, с 8:00 до 20:00, будут действовать в селе Малая Антоновка по ул. Полева, Франко, Шевченко, сообщает Politeka.

В пределах Великодимерской поселковой территориальной общины будут действовать следующие графики отключения света на 26 ноября:

Богдановка (Садовая, Терещенко, Хмельницкого), Кулажинцы (Киевская, Галины Козюбы, Центральная, Черниговская) – с 9:00 до 19:00;

Гоголев (Григория Галагана, Грушевского, Зоряная, Калюка, Шевченко) – с 9:00 до 17:00.

Кроме того, с 11:00 до 16:00 плановое обесточивание состоится в селе Хмельная Дмитровской общины для домов по улице Кучерова.

ДТЭК отмечает, что эти ограничения связаны с плановыми работами, которые должны повысить надежность электроснабжения в регионе и помочь предотвратить возможные аварии в сетях.

