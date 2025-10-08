Початок опалювального сезону 2025 в Одеській області проходить стабільно, із збереженням темпів, які дозволяють вчасно забезпечити домогосподарства та соціальні об’єкти теплом.

Роботи з підготовки тривають у звичному режимі, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер під час прямого ефіру телемарафону «Єдині новини».

За його словами, станом на початок вересня готовність систем опалення оцінюється у межах 83–85%. У регіоні перевіряють технічний стан котелень, тестують обладнання, проводять заміну окремих елементів і забезпечують необхідними запчастинами, аби уникнути перебоїв під час запуску теплопостачання.

Кіпер наголосив, що цього року підготовку розпочали відразу після завершення попереднього сезону. Особливу увагу приділено відновленню інфраструктури, яка зазнала пошкоджень минулої зими. Одеський регіон пережив значні труднощі, адже під час обстрілів без тепла залишалися цілі мікрорайони — до ста тисяч споживачів одночасно.

Керівник адміністрації підкреслив, що минулі два роки стали серйозним випробуванням для енергосистеми. Саме тому під час нинішніх робіт враховано попередні помилки та проблеми, щоб не допустити подібних ситуацій узимку 2025–2026 років. Підрядники виконують заплановані заходи у встановлені терміни, а контроль за їх реалізацією здійснюється на рівні місцевої влади.

Отже, початок опалювального сезону 2025 в Одеській області проходить стабільно, із збереженням темпів, які дозволяють вчасно забезпечити домогосподарства та соціальні об’єкти теплом у холодний період.

До слова, в Одеській області також підняли тарифи на воду.

