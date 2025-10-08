Робота для пенсіонерів у Одеській області пропонує кілька актуальних вакансій із офіційним оформленням та можливістю обирати зручний графік, повідомляє Politeka.

Інформацію про відкриті посади надає сайт work.ua.

В Одесі потрібен портьє в готель на неповну зайнятість. Зарплата коливається від 15 000 до 22 500 грн або 1 500 грн за добу. Графік роботи: доба через одну або дві доби через дві. Обов’язки включають зустріч гостей, допомогу з багажем і парковку автомобілів. Вимоги: комунікабельність та досвід від одного року. Посада доступна для пенсіонерів.

Кухар у спецпідрозділі «Братство» працюватиме у Києві, готуючи страви для військових із дотриманням санітарних норм і стандартів безпеки. Зарплата — 30 000–35 000 грн. Графік — 5/2, деталі уточнюються під час співбесіди. Вимоги: досвід роботи на кухні від одного року, знання кулінарних методів та технік, здатність виконувати завдання у встановлений час. Вакансія доступна для людей із інвалідністю та пенсіонерів.

Сервіс доставки Glovo запрошує кур’єрів у Суворівському районі Одеси та селищі Котовського. Заробіток може сягати 50 000 грн на місяць із щоденними або щотижневими виплатами. Кур’єр самостійно формує графік, компанія забезпечує страхування під час перевезень. Доставляти можна пішки, на велосипеді, мотоциклі чи авто. Вік для роботи — від 16 років за згодою батьків або від 18 років за стандартними правилами. Для доставки на авто потрібні паспорт, права та техпаспорт. Вакансія доступна студентам, пенсіонерам та особам з інвалідністю.

Отже, робота для пенсіонерів у Одеській області дозволяє залишатися активними, обирати вид діяльності та графік, отримувати стабільний дохід і працювати в безпечних умовах із підтримкою роботодавців.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для переселенців у Одеській області: де шукати прихисток.

Також Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області: перелік обов'язкових критеріїв для отримання виплат.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів в Одеській області: що вже почало зникати із прилавків.