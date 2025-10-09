Дефіцит хліба в Одеській області стає суттєвим фактором ризику для ринку, впливаючи на формування цін і потребуючи оперативних дій.

Дефіцит хліба в Одеській області у сезоні 2025/26 може спричинити новий виток зростання цін через нестачу якісної продовольчої пшениці, необхідної для роботи борошномельних підприємств, інформує Politeka.

Під час конференції «ХЛІБ.ua» голова Спілки «Борошномели України» Родіон Рибчинський повідомив, що в Україні очікується урожай зернових близько 21 мільйона тонн. Із цього обсягу приблизно 10,3 мільйона тонн припаде на продовольчу пшеницю. Водночас лише 1,7 мільйона тонн становитиме зерно першого та другого класів, потрібне для виробництва борошна високої якості, що є критично низьким показником для стабільного забезпечення внутрішнього ринку.

За словами експерта, конкуренція між експортерами та переробними підприємствами за обмежені обсяги високоякісного зерна стає дедалі жорсткішою. Багато аграріїв, маючи можливість зберігати урожай у власних сховищах, не поспішають його реалізовувати, що призводить до цінових коливань і створює труднощі для хлібопекарської галузі.

Додаткові проблеми виникають і через ситуацію з житом. Виробництво цього зерна не покриває внутрішній попит. У сезоні 2025/26 очікується імпорт близько 9 тисяч тонн, тоді як минулого року цей показник становив лише 1,6 тисячі тонн. Така тенденція посилює залежність від зовнішніх ринків і впливає на стабільність вартості хлібопродуктів.

Аналітики зазначають, що структура виробництва та обмеженість ресурсів можуть стати ключовими чинниками подальшого подорожчання. Уже зараз дефіцит зерна високої якості визначає умови роботи підприємств і загрожує продовольчій стабільності регіону.

Отже, дефіцит хліба в Одеській області стає суттєвим фактором ризику для ринку, впливаючи на формування цін і потребуючи оперативних дій від виробників та державних структур.

Джерело: Agravery.com

