Начало отопительного сезона 2025 в Одессе планируется с 1 ноября 2025, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют на официальном канале города .

Кабинет Министров Украины утвердил новые сроки отопительного периода - с 1 ноября 2025 года по 31 марта 2026 года. Ранее отопительный сезон длился с 15 октября по 15 апреля, так что в этом году старт отложен почти на две недели. Важно отметить, что государственные льготы и субсидии на отопление будут распространяться только в рамках официального периода.

Если дома с кровельными котельными или ОСМД подадут тепло раньше, жильцы не получат компенсаций за эти дни, поскольку такие объекты напрямую сотрудничают с "Нефтегаз Трейдинг".

Заместитель городского головы Одессы Анна Позднякова пояснила, что окончательную дату включения тепла будут определять местные власти. Ориентировочно это 1 ноября, однако из-за дефицита газа и сложной ситуации в энергосистеме дата может измениться. Постановление Кабмина было принято 8 октября, но "Нафтогаз Трейдинг" еще не направил обновленные договоры теплоснабжающим предприятиям. Городская администрация ожидает дальнейших решений правительства и поставщика ресурса, прежде чем начать подачу тепла.

Жителям советуют подготовиться к более позднему началу отопительного сезона 2025 в Одессе. Прежде всего, стоит утеплить дома, чтобы сохранить тепло и уменьшить расходы. Официально определенные сроки отопительного периода и льготы поощряют планирование использования ресурсов ответственно. Подготовка жилых домов и своевременная организация подачи тепла помогут обеспечить комфорт для всех жителей в течение зимнего сезона, даже если фактическая дата запуска будет несколько отличаться от ориентировочной.

