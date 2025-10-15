Знайти стабільну роботу для пенсіонерів у Кривому Розі наразі стає все більш реальним, адже роботодавці відкривають двері для тих, хто має життєвий досвід.

Робота для пенсіонерів у Кривому Розі передбачає різні сфери та професії, повідомляє Politeka.

Як свідчать дані з платформи work.ua, робота для пенсіонерів у Кривому Розі доступна на автозаправках, у службах доставки та харчовій промисловості. Кожен варіант має свої переваги, а знайти підходящу посаду можна навіть без досвіду.

Першою пропозицією є вакансія молодшого оператора або заправника на автозаправній станції ОККО у селі Вільне. Компанія пропонує стабільну заробітну плату 12 500 гривень і чайові.

Серед переваг офіційне працевлаштування вже з першого дня, відпустка 24 дні на рік, лікарняні, своєчасна виплата заробітку та повне медичне страхування, що покриває придбання ліків, лабораторні аналізи й амбулаторну допомогу.

Ще одна пропозиція для тих, кого цікавить робота для пенсіонерів у Кривому Розі, надходить від Нової пошти. Там шукають водіїв або водійок із власним автомобілем вантажного типу об’ємом 12 кубів. Зарплата від 40 000 до 45 000, офіційне оформлення, медичне страхування та страхування життя.

Компанія оплачує відпустки, лікарняні, забезпечує навчання та можливість кар’єрного росту. До обов’язків входить доставка посилок, оформлення супровідних документів і підтримання автомобіля у доброму технічному стані.

Серед варіантів є і виробничі посади. Хлібопекарське підприємство запрошує формувальників тіста, кухарів, тісторобів і укладальників хліба. Досвід не обов’язковий. Заробітна плата становить від 18 000 до 24 000 за 15 змін. Працівників забезпечують безкоштовним транспортом, а також безкоштовним харчуванням під час зміни.

