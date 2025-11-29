"Укрзалізниця" оголосила про запуск нових зручних сполучень та новий графік руху поїздів з Харкова.

Новий графік руху поїздів з Харкова стосується кількох експресів, зміни вровадила компанія-перевізник «Укрзалізниця» з грудня, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у пресслужбі «Укрзалізниця».

"Укрзалізниця" оголосила про запуск нових зручних міжнародних сполучень та подальшу синхронізацію українських маршрутів із рейсами до Німеччини.

Починаючи з грудня 2025 року, транскордонне транспортне сполучення між Німеччиною та Польщею істотно зросте: замість 11 прямих поїздів щодня курсуватимуть 17. Збільшення кількості рейсів на 54% означає, що пасажири з України зможуть значно легше організовувати поїздки до Німеччини або повертатися додому, адже для подорожі тепер достатньо лише однієї пересадки в Польщі.

Новий графік руху поїздів з Харкова виглядає наступним чином: експрес №63/64 Харків — Перемишль тепер прибуває до Перемишля о 16:59. Пасажири цього рейсу мають можливість здійснити пересадку на міжнародний поїзд EN417 Carpatia, що прямує з Перемишля через Прагу до Мюнхена, з відправленням о 17:51. Це забезпечує пряме сполучення до столиці Баварії з мінімальним часом очікування та зручною пересадкою.

Крім того, «Укрзалізниця» внесла зміни у маршрут експреса №113/114 Харків — Ужгород. Історичний «бахмутський» рейс, який раніше обслуговував соціально важливі напрямки Полісся та Волині, тепер продовжено до Закарпаття.

За інформацією пресслужби підприємства, цей поїзд насамперед створений для забезпечення зручного та надійного сполучення мешканців Житомира, Олевська, Сарн, Рафалівки та інших населених пунктів маршруту з гірськими курортами, такими як Славсько, а також із регіоном Закарпаття, з центром у місті Ужгород.

