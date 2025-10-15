Найти стабильную работу для пенсионеров в Кривом Роге становится все более реальным, ведь работодатели открывают двери для тех, кто имеет жизненный опыт.

Работа для пенсионеров в Кривом Роге предусматривает разные сферы и профессии, сообщает Politeka.

Как свидетельствуют данные с платформы work.ua, работа для пенсионеров в Кривом Роге доступна на автозаправках, службах доставки и пищевой промышленности. Каждый вариант имеет свои преимущества, а найти подходящий пост можно даже без опыта.

Первым предложением является вакансия младшего оператора или заправщика на автозаправочной станции ОККО в селе Вольное. Компания предлагает стабильную заработную плату 12 500 гривен и чаевые.

Среди преимуществ официальное трудоустройство с первого дня, отпуск 24 дня в год, больничные, своевременная выплата заработка и полное медицинское страхование, покрывающее приобретение лекарств, лабораторные анализы и амбулаторную помощь.

Еще одно предложение для тех, кого интересует работа для пенсионеров в Кривом Роге, поступает от Новой почты. Там ищут водителей или водитель с собственным автомобилем грузового типа объемом 12 кубов. Зарплата от 40 000 до 45 000, официальное оформление, медицинское страхование и страхование жизни.

Компания оплачивает отпуска, больничные, обеспечивает обучение и возможность карьерного роста. В обязанности входит доставка посылок, оформление сопроводительных документов и поддержание автомобиля в хорошем техническом состоянии.

Среди вариантов есть и производственные должности. Хлебопекарное предприятие приглашает формовщиков теста, поваров, тесторобов и укладчиков хлеба. Опыт не обязателен. Заработная плата составляет от 18 000 до 24 000 за 15 смен. Работников снабжают бесплатным транспортом, а также бесплатным питанием во время смены.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Начало отопительного сезона 2025 года в Днепропетровской области: когда он будет.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на отопление в Днепре: объявлены актуальные цены.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: какие условия нужно выполнить для получения новой выплаты.