Специалисты АО "ДТЭК Одесские электросети" предупреждают о новых локальных графиках отключения света в Одесской области на субботу, 29 ноября 2025 года.

Дополнительные графики отключения света, связанные с проведением профилактических работ в электросетях, будут применяться в Одесской области 29 ноября 2025 года, сообщает Politeka.

В частности, графики отключения света в Одесской области в субботу, 29 ноября, будут действовать в пределах Окнянской поселковой территориальной общины. По данным ДТЭК, с 8 до 19 часов без электроэнергии останутся жители села Дубово в домах по улицам Веселая, Водопроводная, Джугастрянская, Долинянская, Дубово, Солнечная, Украинская, Сергея Билограда.

На территории Куяльницкой сельской общины также в субботу будут действовать плановые ограничения электроснабжения. Так же с 8:00 до 19:00 обесточения состоятся в с. Нестоита и частично в Климентовом (по ул. Центральная) и Станиславке (Центральная, Заречная, Комаровская), пишет Politeka.

Кроме того, графики отключения света 29 ноября в Одесской области будут применяться в пределах Фонтанской сельской территориальной общины. Там ограничения продлятся в течение 12 часов подряд, с 8:00 до 20:00, в таких населенных пунктах:

Вапнярка (ул. Ивасюка, Садовая, Луговая 2 и 3);

Фонтанка (Львовская, Филатова, Абрикосовая, Веселая, Вишневая, Венская, Корнийчука, Единства, Киевская, Демчука, Измаильская, Каштановая, Новая, Полевая, Рыбацкая и др. – полный список можно найти на официальном сайте).

