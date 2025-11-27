График отключения света в Кировоградской области на 28 ноября составлен для безопасного выполнения работ.

График отключения света в Кировоградской области на 28 ноября обнародовал местные энергоснабжающие службы, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в Кировоградоблэнерго .

Плановые перерывы в электроснабжении связаны с ремонтом и техническим обслуживанием сетей.

В Березовке отключение состоится с 09:00 до 17:00 на улицах Березовской и Вишневой. Работы проводятся для поддержания стабильности системы и предотвращения аварийных ситуаций.

Поселок Костомаровка останется без электричества в тот же промежуток времени. Перерывы охватят улицы КАТИ Мельничук, Молодежную, Набережную и Садовую. Цель ремонтов – капитальное обслуживание линий, обеспечивающее надежность подачи тока.

Жители Коханого временно останутся без света на улицах Степной и Шевченко с 09:00 до 17:00. Плановые работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком и предусмотрены для обеспечения бесперебойного электроснабжения.

В Александрийском отключении будут касаться улиц Василия Симоненко, Уютная, Клубная, Озерная, Павла Кравченко и Мира. Ток будет отсутствовать в тот же промежуток времени из-за технических проверок и профилактических ремонтов оборудования.

Напомним, что график отключения света в Кировоградской области на 28 ноября составлен для безопасного выполнения работ. Жителям советуют подготовить запас необходимых ресурсов и учесть перерывы при планировании ежедневных дел.

Рекомендуется также зарядить мобильные устройства и проверить работу альтернативных источников света во избежание неудобств при обесточивании. Кроме того, позаботьтесь о запасах воды.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: кто из переселенцев и как может оформить "седьмую" выплату.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для переселенцев в Днепропетровской области: кому в первую очередь предоставят дом.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: кто из пожилых украинцев может получить выплаты на зиму.