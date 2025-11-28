Синоптики сделали прогноз погоды на декабрь в Харькове и рассказали, чего ждать в конце года.

Синоптики сделали прогноз погоды на декабрь в Харькове и раскрыли продолжающуюся тенденцию мягких зим, характерную для последних десятилетий, сообщает Politeka.net.

Мы собрали информацию с нескольких сайтов по прогнозам синоптиков и выяснили, чего ждать в первый месяц зимы.

Синоптики сделали прогноз погоды в Харькове и рассказали, что ожидают теплую зиму 2025-2026 годов с нехваткой осадков, что свидетельствует о позднем наступлении первого снега и преимущественно мягкой погоде.

В Харькове первый снег ожидается в первые дни сезона, но снегопады не будут сильными и будут быстро таять. Жителям города следует готовиться к изменяющейся луне с туманами и туманами, а не к значительным заносам.

Декабрь начнется с плюсовых температур, а первый неустойчивый снегопад возможен уже в начале месяца. По данным Харьковского гидрометцентра, значительных осадков в конец года не ожидается, однако возможны туманы и небольшой снегопад.

Синоптики уточняют, что первые признаки прихода зимы ожидаются 5 декабря и снегопад может длиться до 9 числа. В течение месяца будут также дни со снегом: 12, 13, 15, 16, 18 и 19 числах месяца. Большинство дней будет облачным, солнечные часы прогнозируются только 3 и 14 декабря.

Кроме того, в первый месяц зимы ожидаются дожди: 10, 11, 17 и с 21 по 24 число. Из-за сочетания осадков и снега возможно образование слёты, поэтому водителям и пешеходам следует соблюдать осторожность.

В общем, прогноз погоды на декабрь в Харькове обещает, что щемящий сезон будет мягким, с преимущественно плюсовыми или невысокими минусовыми температурами и дефицитом осадков. Первый снег выпадет в конец года, но существенных морозов и сильных снежных заносов не предвидится.

