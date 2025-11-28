Ограничение движения транспорта во Львове является временной мерой, которая должна улучшить условия передвижения.

Ограничения движения транспорта во Львове завтра коснутся улицы Пясецкого, где запланирован завершающий этап асфальтирования участка между Курмановичем и Связующим, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет Львовский городской совет .

Работы начнут в утренние часы и будут держаться до вечера, поэтому проезд по этой части города будет ощутимо медленнее.

Текущий ремонт инициировали местные предприниматели, которые обратились в Железнодорожную районную администрацию и согласились профинансировать половину стоимости.

Такой формат сотрудничества позволил быстрее организовать процесс и определить приоритеты для наиболее нагруженных отрезков. Заказчик работ подтверждает, что обновление покрытия давно актуально, ведь улица обслуживает промышленную зону и обеспечивает доступ к многочисленным частным объектам.

Подрядная бригада уже провела подготовку: установила новые бордюры, выровняла основание и сформировала профиль полотна. Асфальтирование станет финальной частью цикла, который позволит стабилизировать движение и снизить износ дорожной поверхности. Работы продлятся с 8:00 до 20:00, без полного перекрытия.

Несмотря на это, на участке организуют реверсный проезд, что неизбежно создаст задержки. Водителей частного транспорта призывают по возможности обходить маршрут, чтобы не вызывать дополнительные очереди. В районной администрации отмечают: ограничение движения транспорта во Львове является временной мерой, которая должна улучшить условия передвижения для всех пользователей после завершения ремонта.

Городские власти ожидают, что обновленный отрезок обеспечит более равное движение грузового и служебного транспорта, которое ежедневно пользуется этой промышленной территорией. После завершения работ восстановленный участок должен уменьшить количество повреждений и способствовать более стабильному трафику.

