Работа для пенсионеров в Запорожье сейчас представлена ​​разными вакансиями, которые открыты для людей с опытом в нескольких профессиональных направлениях и готовы продолжать деятельность в гибком режиме, сообщает Politeka.

На портале work.ua обнародован список возможностей, где работодатели предлагают официальное оформление, стабильную оплату и варианты графиков – от частичной занятости до комбинированного формата. Среди доступных позиций есть технические специальности, работа в сфере обслуживания и творческие задачи, что позволяет кандидатам выбирать наиболее комфортные условия.

Одним из актуальных предложений стало объявление от Общественного Вещания, которое ищет монтажера видео. Заработок составляет 19960 гривен до отчислений. От соискателя ожидают годовой опыт, работу в программной среде Adobe Premiere Pro и Adobe After Effects, навыки цветокоррекции, а также понимание алгоритмов YouTube. В рамках обязанностей – подготовка материалов для выпусков новостей, создание графических элементов и оформление готовых сюжетов для цифровых платформ.

Еще одна вакансия – швейцар в Центре досуга детей и юношества Вознесеновского района. Зарплата колеблется в пределах 4-5 тысяч гривен. Специальных требований нет, поэтому позиция доступна широкому кругу людей. Основные функции включают контроль пропускного режима, встречу посетителей, организацию безопасности в помещении и выполнение вспомогательных административных действий.

В техническом секторе открыт набор электромонтера подстанции. Заработная плата - 12 194 гривны. Кандидату нужно иметь двухлетний опыт, а также допуск по электробезопасности третьей или четвертой группы. Обязанности включают обслуживание оборудования, уход за системами, профилактические осмотры, замену элементов и ведение технической документации в соответствии с отраслевыми стандартами.

Таким образом, работа для пенсионеров в Запорожье охватывает широкий спектр направлений, позволяя людям старшего возраста выбрать соответствующий формат занятости, сохраняя активность и получая стабильный доход.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Запорожье: какие базовые товары взлетели в цене.

Также Politeka сообщала, Начало отопительного сезона 2025 года в Запорожье: когда заработают батареи в домах.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Запорожье: как изменятся цены на базовый товар.