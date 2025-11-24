Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области стартовала как сезонная поддержка людей, наиболее нуждающихся в защите во время холодов, сообщает Politeka.

Инициатива внедряется благотворительным фондом «Каритас Полтава» с участием CRS Catholic Relief Services в рамках программы «Помощь на теплую зиму». Проект охватывает Полтавскую и Зинковскую общины, где проживают люди, пострадавшие от боевых действий или лишившиеся дома. Основная задача – уменьшить расходы на коммунальные услуги и улучшить условия проживания в зимний период.

Поддержку могут получить пенсионеры от шестидесяти лет, люди с инвалидностью первых двух групп, семьи с малышами младше трех лет, одинокие родители, многодетные и приемные семьи. Дополнительно учитывают потребности тех, кто испытывает тяжелые хронические болезни, требующие дорогостоящего лечения.

Для оформления необходимы паспорт, идентификационный код и справка внутриперемещенного лица. Представители фонда рекомендуют следить за графиком выездных бригад, чтобы подать документы вовремя.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области также предусматривает возможность получить финансовую поддержку, которая помогает сохранить стабильность и облегчает подготовку к зиме.

Кроме того, жители области могут претендовать на денежную поддержку. Право на выплату имеют лица, которые после переезда официально работали не менее шести месяцев, а ВПЛ — те, кто осуществлял предпринимательскую деятельность в настоящее время. Выплата предоставляется только тем, кто подтвердит стабильную занятость документально.

Проект помогает людям пенсионного возраста экономить на коммунальных услугах и поддерживает их в повседневной жизни во время зимних холодов.

