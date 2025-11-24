Местным жителям следует знать о введении графика отключений газа с 25 по 28 ноября в Волынской области.

График отключения газа с 25 по 28 ноября в Волынской области предусматривает неудобства для жителей трех населенных пунктов, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины", график отключения газа с 25 по 28 ноября в Волынской области предусматривает временное прекращение газоснабжения в городе Ковель и нескольких селах района из-за плановых ремонтных работ.

Согласно сообщению компании, 25.11 2025 года с 9:00 до 15:00 будет временно прекращена подача голубого топлива для 65 потребителей в Ковеле на Уютной, 3, 3А, 3Б, 3В.

График отключения газа с 25 по 28 ноября в Волынской области будет введен для обслуживания и проверки внутренних сетей и газовых приборов.

После завершения ремонтных работ газоснабжение будет восстановлено при условии доступа к газовому оборудованию в каждом домовладении.

Кроме этого, 27.11 с 10:00 до 17:00 28.1 1 будет прекращено газоснабжение более 200 потребителям в селах Дольск и Перевалы Ковельского района.

В Дольске это касается таких улиц: Мира, Луковской, Центральной, Леси Украинки, Садовой, Вишневой, Шевченко, Тихой и переулков Гаевой, Озерный, Переваловский.

В Перевалах голубого топлива не будет по таким адресам: Новая, Параллельная, Сельскохозяйственная, Сосновка, Центральная, Шевченко.

Специалисты отмечают необходимость устранения выявленных технических нарушений и обеспечения доступа к газопроводам и газовым приборам каждого домовладения.

Не менее важно соответствие установленных газовых приборов проекту газификации, а также наличию актов первичной и периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов.

