Обмеження руху у Волинській області запроваджене через тимчасове закриття переїзду на Брестській у Ковелі, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Ковельська міська рада.

Подія пов’язана з роботами на ділянці 454 км + 203, що потребують повного припинення проїзду з 08:00 17 листопада до 20:00 21 листопада 2025 року.

Місцева рада інформує про старт ремонтів, наголошує на зміні маршрутів та рекомендує водіям планувати пересування завчасно. Переправа залишатиметься недоступною протягом всього періоду дій, тому транспорт скеровуватимуть іншим напрямком.

Для підтримання порядку встановлять тимчасові засоби контролю, діятиме погоджена схема об’їзду. Служби відповідатимуть за безпеку, аби мінімізувати затримки.

Такі заходи мають забезпечити якісне оновлення інфраструктури без ризиків для учасників дорожнього процесу.

Обмеження руху у Волинській області зумовлене не лише ремонтом переїзду в Ковелі, а й недавніми змінами в Луцьку, де після завершення ремонтних робіт відновлено рух громадського транспорту вулицею Климчука Сергія.

Тепер автобусні маршрути № 5 та № 9 курсують за оновленою схемою: через вулиці Ярослава Мудрого, Климчука Сергія, бульвар Івана Газюка, вулицю Мамсурова, а в зворотному напрямку — через Мамсурова, бульвар Івана Газюка, Клим-ка Се-гія та Ярослава Мудрого.

Маршрути № 10, 11 та 28 також повернулися до звичної траєкторії: рухаються вулицями Ярослава Мудрого, Климчука Сергія, бульваром Івана Газюка та у зворотному напрямку бульваром Івана Газюка, Климчука Сергія та Ярослава Мудрого.

